Der Handball-Drittligist Ahlener SG will, was die aktuelle Corona-Situation in Ahlen angeht, sehr vorsichtig und umsichtig vorgehen. Aufgrund eines positiven Coronatests im Umfeld des letzten Heimspielgegners, LIT 1912, war schon diese Partie zwei Stunden vor Anpfiff noch kurzfristig abgesagt. Für das kommende Wochenende haben die Ahlener Handball ebenfalls keine gute Nachricht für ihre Fans: „Wir werden die Partie gegen Spenge am Samstag (31. Oktober) als Geisterspiel in der Friedrich-Ebert-Halleaustragen“, so ASG-Sprecher Sven Sandbothe. Die Zuschauer müssen zu Hause bleiben.

„In der aktuellen Situation dürften wir 100 Zuschauer in die Halle lassen. Angesichts der weiterhin hohen lokalen Infektionszahlen wollen wir aber weder für Zuschauer und Spieler, noch für unsere ehrenamtliche Helfer ein unnötiges Risiko eingehen und haben uns zu diesem Schritt entschieden“, erläutert Sven Sandbothe den Schritt.

Auch wenn das Spiel gegen den langjährigen Rivalen Spenge als Geisterspiel ausgetragen wird, so haben alle Fans doch die Möglichkeit die Begegnung am Samstag per Livestream zu verfolgen. Zusammen mit Sportdeutschland.TV überträgt die Ahlener SG wieder live und kommentiert ab 18:50 Uhr unter www.hlz-ahlen.de. Das Spiel kostet 4,50 Euro und wichtig ist, so teilt es der Verein mit, dass bei der Buchung der Button „Ahlener SG-Einzelticket“ angeklickt wird, denn nur so landen die Einnahmen auch bei den heimischen Handballern.