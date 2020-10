Das Heimspiel der Ahlener SG am Samstag gegen den TuS Spenge wird ohne Zuschauer stattfinden. Das gilt aus Gründen des Infektionsschutzes bis auf Weiteres auch für alle noch folgenden Begegnungen in der Friedrich-Ebert-Halle. Mit der Frage, ob überhaupt noch Spiele in den nächsten Wochen folgen, beschäftigt sich derzeit der Deutsche Handball-Bund (DHB).