Coronabedingt und zum Schutz der Spieler, Schiedsrichter und des Schiedsgerichts fällt die Drittliga-Partie der Ahlener SG gegen den TuS Spenge am Samstagabend aus. Das teilte der Verein am Freitag mit. In der aktuellen Coronasituation, mit weiterhin steigenden Zahlen und Inzidenzwerten jenseits der 100, stehe die Gesundheit und der Schutz aller weit vor dem Handballsport, heißt es in der entsprechenden Mitteilung.

„Zu Beginn der kommenden Woche erwarten wir außerdem die Entscheidung, ob und wie die Saison in der Dritten Handballliga im Rahmen des „Lockdowns“ fortgeführt wird. Wir informieren Sie hierzu zeitnah“, heißt es zudem von Seiten des Vereins.