Ahlen -

Von Henning Tillmann

Das womöglich letzte Spiel vor einer coronabedingten Zwangspause steht am Samstag für Rot-Weiß Ahlen bei Fortuna Düsseldorfs U23 an. Ob danach die Regionalliga West ebenfalls in den Lockdown geht oder als Profiliga weitermachen darf, stand am Freitagabend noch immer nicht fest. RWA-Coach Björn Mehnert plädierte jedoch angesichts der Gesamtsituation ganz eindeutig für eine Pause.