Das für Mittwochabend angesetzte Heimspiel von RW Ahlen gegen Fortuna Köln fällt aus. Im Betreuerstab von RWA hat es einen Corona-Verdachtsfall gegeben. Da dessen Corona-Testergebnis erst in den nächsten Tagen vorliegt, hat der Regionalligist die Partie vorsorglich abgesagt. „Diese Entscheidung hat aber noch keinen Einfluss auf unser Auswärtsspiel am Samstag bei Preußen Münster“, sagte Geschäftsführer Gero Stroemer . Aufgrund des neuerlichen Lockdowns und der Sperrung des Platzes musste am Montag auch das Training ausfallen. Da die Staatskanzlei grünes Licht für eine Fortsetzung des Spiel- und Trainingsbetriebs gegeben hat, wird die Mannschaft ab Dienstag wieder trainieren – „das wird dann unter noch größeren Vorsichtsmaßnahmen geschehen“, so Stroemer.