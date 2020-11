Wie geht es für die Handballer der Ahlener SG in der 3. Liga Nord-West weiter?

„Das kann derzeit niemand wirklich beantworten, das ist wie ein Blick in die Glaskugel“, sagt Trainer Sascha Bertow . Seit vergangenem Donnerstag kann er mit seiner Mannschaft zumindest wieder in der Friedrich-Ebert-Halle trainieren. Der Deutsche Handball-Bund ( DHB ) hatte in einem Schreiben dafür geworben, dass die Kommunen seinen Clubs eine Sondergenehmigung erteilen. Die Stadt Ahlen gab daraufhin grünes Licht.

„Es ist gut, dass wir trainieren und unsere Schultern warmhalten können“, sagt Co-Trainer Jan Anton . Damit ist die Fortführung des Übungsbetriebs gewährleistet – und das unter noch strengeren Hygiene-Vorkehrungen. „Wir achten sehr darauf, dass immer alle Regeln eingehalten werden. Wir haben die Spieler in diverse Kleingruppen auf die Kabinen aufgeteilt, damit nicht zu viele Personen auf engem Raum beisammen sind. In der Kabine gilt außerdem Maskenpflicht“, berichtet Sascha Bertow von den Präventionsmaßnahmen zum Infektionsschutz. Darüber hinaus wird – bereits seit Sommer – jeder Trainingsteilnehmer dokumentiert. Auch für das Privatleben hat Bertow seinem Personal empfohlen, sich „nur mit den gleichen Leuten und so wenigen wie möglich zu umgeben“, um ein Ansteckungsrisiko niedrig zu halten. Team und Trainer begrüßen die Fortsetzung des Trainingsbetriebs, zumal sie auf diese Weise im Falle einer Saison-Fortsetzung ab dem 16. November keinen Kaltstart hinlegen müssten.

Noch strengere Hygieneregeln

Ob und wenn ja, wie es weitergeht, will der DHB am Dienstagabend mit den Vereinsvertretern der Nord-West-Staffel erörtern.

Wer zahlt für Corona-Tests?

Eine Fortsetzung der Saison ist mit der Frage verbunden, ob die Drittliga-Handballer als Profis eingestuft werden. „Im Fußball zählt man die vierte Liga dazu. Warum bei uns dann nicht auch die dritte?“, fragt An­dreas Bartscher. Der Geschäftsführer geht von einer solchen Profi-Einstufung aus. Bei der virtuellen Konferenz soll es dann auch um die Durchführung regelmäßiger Corona-Tests gehen. Und um deren Finanzierung, die bei einem mittleren fünfstelligen Betrag liegen könnte. Kein Pappenstiel, zumal die Vereine in den nächsten Monaten bei weiteren Geisterspielen auf sämtliche Zuschauereinnahmen verzichten müssen. „Ich erhoffe mir durch die Videokonferenz Klarheit“, sagt Andreas Bartscher. Es dürfte einiges zu besprechen geben zwischen Verband und Vereinen.