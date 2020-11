Von laissez faire bis zur strengen Kontrolle: Wie sich die Ahlener Vereine im Lockdown fit halten

Fußballspielen? Ist zumindest im Amateurbereich untersagt. Fitnessstudios? Sind dicht. Und Schwimmbäder? Die haben auch geschlossen. Viele Möglichkeiten bleiben den Fußballern aus der Kreisliga A Beckum da nicht mehr, um im Tritt zu bleiben. Unsere Zeitung hat nachgefragt, wie die Ahlener Teams mit der erneuten coronabedingten Spiel- und Trainingspause umgehen.

Averhage vertraut seinen Jungs

„Wir haben den Jungs gesagt, dass sie regelmäßig joggen gehen sollen“, berichtet Aramäer Ahlens Co-Trainer Heinz Schroth. „Wir wissen ja auch nicht, wie es weitergeht und ob dieses Jahr überhaupt noch gespielt wird“, schiebt er hinterher. Falls nämlich auch die für den Dezember angesetzten Partien abgesagt werden sollten, würde sowieso wieder eine Vorbereitung anstehen. Mit der Mannschaft und den anderen aus dem Trainerteam steht er weiter über WhatsApp in Kontakt. „Christian (Maschinski, Chefcoach bei Aramäer, Anm. d. Red.) hat schon in unsere Gruppe geschrieben, dass er uns vermisst“, erzählt Schroth lachend und ergänzt: „Fußball ist aber nur ein Hobby. Die Gesundheit geht immer vor. Da sind wir uns alle einig.“

Ähnlich wie beim Tabellen-13. sieht die Situation bei Westfalia Vorhelmaus. Denn Übungsleiter Dennis Averhage setzt darauf, dass sich seine Truppe eigenständig fit hält. „Das hat in der letzten Phase im Frühjahr schon gut funktioniert“, erinnert er sich. Kontrollieren wird er das allerdings nicht. „Der eine macht eben etwas mehr und der andere etwas weniger“, weiß er aus Erfahrung. Der Trainer des Tabellenzehnten geht ebenfalls davon aus, dass in diesem Jahr nicht mehr gespielt werde. „Ich hoffe aber, dass vielleicht im Dezember die Möglichkeit besteht, wieder trainieren zu können – sofern es die Zahlen und Auflagen zulassen“, sagt er. Bis dahin müsse man abwarten.

Aldemir im permanenten Beobachtungsmodus

Ordentlich ins Schwitzen kommen dagegen schon jetzt die Akteure von ASK Ahlen. Schließlich hat Coach Serkan Aldemir mit seinem Trainerteam ein umfangreiches Programm, bestehend aus Lauf-, Kraft- und Koordinationsaufgaben, ausgearbeitet, dass die Truppe absolvieren muss. „Uns ist wichtig, dass die Jungs körperlich fit bleiben“, sagt der Übungsleiter des Tabellenfünften. Um zu vermeiden, dass sich bei dem einen oder anderen der Schlendrian einschleicht, müssen seine Spieler auch nach jeder Einheit – von denen gibt es drei in der Woche – Screenshots und Videos an das Trainerteam schicken. „Wir sind ständig im Beobachtungsmodus“, bemerkt Aldemir mit einem Augenzwinkern. „Das Ganze läuft gut bis jetzt. Die Jungs ziehen mit. Nur die Spielpraxis fehlt natürlich“, resümiert er. Ein positiver Nebeneffekt: Der Coach gewinnt wichtige Informationen zu jedem Kicker. „So können wir sehen, woran die einzelnen Spieler noch arbeiten müssen.“

Laufen in Eigenregie hat derweil Spielertrainer Kemal Gemec von der Ahlener SGseinen Kickern verordnet. „Jeder Akteur soll individuell trainieren. Ich stehe da in engem Kontakt mit dem Team“, sagt der Coach des Aufsteigers und momentanen Tabellenführers. „Ich gehe selbst jeden Tag joggen und das erwarte ich auch von meinen Spielern. Wir wollen ja nicht wieder bei Null starten, falls es wieder losgehen sollte“, hat er genaue Vorstellungen.

Bei Vorwärts Ahlen hat Co-Trainer Volker Laabs unterdessen ein kleines Kraftprogramm für die Mannschaft ausgearbeitet. „Zusätzlich sollen die Jungs laufen gehen“, informiert Coach Oliver Glöden über die Situation beim Tabellenelften. Jeder sei dabei für sich selbst zuständig. „Einige Spieler schicken auch regelmäßig ihre Laufergebnisse in unsere WhatsApp-Gruppe“, berichtet er. Von Kontrollen halte der Übungsleiter aber nichts: „Spätestens, wenn wir wieder auf dem Platz stehen, sehe ich, wer was und wie viel gemacht hat.“