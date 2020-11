Ahlen -

Von Henning Tillmann

Dass es einen Spielemarathon geben würde, war schon vor Saisonbeginn klar. Nun gibt es auch einen Testmarathon. Bei Rot-Weiß Ahlen wurden am Donnerstag 34 Schnelltestungen auf das Coronavirus vorgenommen. Die Ergebnisse fielen sämtlich negativ aus, was ein positives Signal für die am Samstag anstehende Heimpartie gegen Borussia Mönchengladbachs U23 ist.