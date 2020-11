Im Handballverband Westfalen wird in diesem Jahr keine Partie mehr stattfinden. Aufgrund der aktuellen Situation erscheine eine (Wieder-)Aufnahme des Spielbetriebs im Dezember unabhängig von den noch ausstehenden politischen Entscheidungen weder realistisch noch förderlich, schreibt das Präsidium in einer Mitteilung. Die Wiederaufnahme bzw. der Beginn des Spielbetriebs für die Jugend soll frühestens im Laufe des Januars erfolgen. Über mögliche Szenarien möchte sich der HVW-Vorstand im Rahmen einer Videokonferenz mit den Vereinen austauschen. Daher findet am kommenden Dienstag (17. November) ein virtueller Staffeltag für die Männer und am kommenden Donnerstag (19. November) der für die Frauen statt.