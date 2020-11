Wieder nur Lorbeeren statt Siegerkranz – RW Ahlen unterliegt Gladbachs U23

Die heißen Kevin Kahlert und Aykut Soyak und standen kaum 20 Stunden nach Bekanntgabe ihrer Verpflichtung bereits gegen Gladbach von Anfang an auf dem Platz. Vor allem bei Kahlert, der den rotgesperrten Sven Höveler ersetzte und sofort in die Rolle des Abwehrchefs rutschte, sah es nicht nach großen Anpassungsschwierigkeiten aus.

Schon allein mit seiner körperlichen Präsenz von 1,91 Meter strahlt der Innenverteidiger eine wuchtige Autorität aus. Die 31 Lenzen und bereits 167 absolvierten Spiele in der Regionalliga Nordost tun wahrscheinlich ihr Übriges. Und so ordnete und kommandierte Kahlert die Abwehrreihe der Rot-Weißen, als mache er das schon seit mindestens ein paar Monaten.

Gladbach nutzt gleich den ersten Schuss zur Führung

Nur war weder mit dieser eingekauften Erfahrung noch mit der neuerdings als massive Fünferreihe formierten Defensive die altbekannte Schwäche ausgetrieben: Gern rutscht mal ein Ball durch, und dann rappelt‘s auch gleich im Karton.

Bei den Preußen hatte es dafür einen Elfmeterpfiff kurz vor dem Ende gebraucht. Die Fohlen benötigten nur fünf Minuten und ihren allerersten Torschuss. Ecke von rechts, der klatscht genau mittig im Fünfer auf, wird aber nicht ordentlich geklärt und fällt so Justin Steinkötter am langen Pfosten direkt vor die Füße und platsch. . . stand es 0:1 und die Ahlener hatten sich mal wieder selbst das Leben schwer gemacht.

Pihls Ausgleich wegen Abseits aberkannt

Rot-Weiß Ahlen unterliegt Borussia Mönchengladbachs U23

Fast hätte es nicht lange gedauert und die Partie hätte von vorne beginnen können. Doch der sehr emsige Mike Pihl, gesucht und gefunden von dem wirklich überall auf dem Platz auftauchenden Jan Holldack , traf in der 16. zwar ins Gladbacher Tor, wurde aber wegen einer Abseitsstellung gleich wieder auf den Hosenboden gesetzt. Zuvor hatte es Holldack bereits einmal aus spitzem Winkel versucht, doch Olschowsky damit nicht wirklich vor Probleme gestellt (13.).

Der Gästekeeper wäre bei Pihls Kopfballverlängerung nach einer Ecke jedoch chancenlos gewesen. Nur strich die knapp am langen Pfosten vorbei (21.) und auch Arda Nebis Schuss im Nachsetzen (29.) war nicht platziert genug.

RWA dominant, Gäste dagegen hocheffizient

Man muss es dennoch so konstatieren: Hochtalentierte Gäste hatten bis dahin wenig Gefahr ausgestrahlt, aber ein Tor gemacht, die sich abrackernden Ahlener das Spiel bestimmt, vier halbwegs gute Möglichkeiten erarbeitet, daraus aber nichts gemacht. Auch das ein Teil des Problems. So war es bei den Preußen bereits gewesen, so auch schon mehrfach davor.

Das Spielchen schien schien sich in der 37. Minute aufs Bitterste zu wiederholen: Flanke Borussia, in der Mitte gab Thomas Kraus dem Ball mit dem Haaransatz gerade noch die entscheidende Richtungsänderung ins lange Eck‘. 0:2 nach tatsächlich nur zwei Möglichkeiten der Elf von Trainer Heiko Vogel. Aber Effizienz ist eben auch eine Qualität.

Neuzugang Soyak trifft zum Anschluss

Der weitere Verlauf der Partie schien da vorgezeichnet. Doch die Mehnert-Elf hatte ja noch einen weiteren Neuzugang in ihren Reihen. Aykut Soyak durfte in der 44. zum Freistoß antreten, traf den Pfosten, dann Olschowskys Rücken und schließlich zum 1:2 ins Tor.

Hoffnungsschimmer für die zweite Hälfte und tatsächlich Startschuss für die beste Ahlener Phase. Denn die Rot-Weißen wirkten zwischen Minute 45 und 70 engagiert, dominant und so gar nicht wie das Schlusslicht der Liga. Holldack (60.), Nebi (63.) und schließlich Nico Lucas mit seinem Pfostenschuss (70.) hatten den Ausgleich durchaus auf dem Fuß. Gegen Ende setzte aber auch die Fohlen-Elf wieder gute Nadelstiche. Steinkötter nach starken Solo und Rückpass von Famana Quizera (67.) und der eingewechselte Ismail Harnafi hätten den Deckel drauf machen können. Mit der Effizienz aus der ersten Hälfte wäre es deutlich geworden.

Indes, es blieb beim 1:2 und für die Ahlener bei der hinlänglich bekannten Erkenntnis: Da geht durchaus was in der Liga. Nur muss der berühmte Knoten langsam platzen, sonst wird es nix mit dem Klassenerhalt.