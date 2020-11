Der 31-jährige Kahlert wurde in Wolfsburg geboren und dort auch fußballerisch ausgebildet. Beim VfL spielte er unter anderen in der U19-Bundesliga und später in der zweiten Mannschaft. In der Regionalliga Nordost, wo auch sein letzter Club Altglienecke spielt, kam er auf 167 Einsätze. „Mit Kevin Kahlert konnten wir einen erfahrenen Mann für die Defensive verpflichten, der bei Standardsituationen auch eine gewisse Torgefährlichkeit besitzt. Körperlich werden wir durch ihn noch einmal an Präsenz und Erfahrung gewinnen“, glaubt Ahlens Coach Björn Mehnert.

Aykut Soyak ist 25 Jahre alt und kommt aus Paderborn. Beim dortigen SC hat er die Jugendmannschaften durchlaufen und spielte später in der zweiten und in der ersten Herren-Mannschaft. In der 3. Liga absolvierte er 18 Spiele für den SC. „Aykut Soyak hat seine Qualitäten in Paderborn und in den anderen Vereinen, bei denen er gespielt hat, unter Beweis gestellt. Er schlägt extrem gute Standards und bringt ein gutes Passspiel mit“, sagt Mehnert.

Soyaks letzter Verein war der 1. FC Lokomotive Leipzig, der aktuell in der Regionalliga Nordost spielt. „Wir glauben, dass die beiden noch einmal starke Akzente setzen“, so der RWA-Coach.