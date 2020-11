Kreis Warendorf -

Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) schickt seine Vereine vorzeitig in die Winterpause. Nachdem der Spielbetrieb in den Amateurligen bis hinauf zur Oberliga bereits für den November abgesetzt war, wird der Ball in Westfalen auch im Dezember nicht mehr rollen.