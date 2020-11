Comeback nach Winter-Einbruch: RW Ahlen holt Remis bei RW Oberhausen

Sieben Grad Celsius und leichter Wind. Es gab für diesen Samstagnachmittag gemütlichere Orte als das Niederrheinstadion in Oberhausen. Der neue Trainer Andreas Zimmermann aber wollte mit RW Ahlen den zweiten Saisonsieg landen. Bereits eine Viertelstunde vor dem Anpfiff beorderte seine Jungs in die Kabine. Aber nicht zum Aufwärmen. Zum Einheizen. Und so zeigte sein Team auch eine feurige Leistung und kam schließlich zu einem verdienten 1:1-Unentschieden.

Pihl in der Spitze

Der neue Coach Zimmermann hatte gegenüber dem 1:2 gegen Mönchengladbachs U23 in der Vorwoche nur moderate Veränderungen an der Startelf vorgenommen. Mohamed El Bouazzati, Koray Kacinoglu und Paolo Maiella erhielten von Beginn an das Mandat. Kevin Kahlert (verletzt), Romario Wiesweg (Ersatzbank) und Nico Lucas (nicht im Kader) mussten dagegen ihre Plätze räumen. Mike Pihl postierte Zimmermann zudem als zentrale Spitze, der von Maiella und Nebi flankiert wurde.

Damit setzte Zimmermann gegen RWO in der vorderen Linie auf kleine, wendige und schnelle Spieler. Ein Ansatz, der bereits nach zehn Minuten die erste Gelegenheit hervorbrachte. Von links passte Maiella den Ball zu Kacinoglu, der direkt zu Jan Holldack weiterleitete. Doch dessen Schuss wurde von RWO-Torwart Robin Benz pariert. Ein Treffer von Aykut Soyak nach Zuspiel von Paolo Maiella fand in der 27. Minute wegen Abseits keine Anerkennung. Bis zur Pause erspielten sich die Gäste dann keine weiteren Möglichkeiten.

Bissig geblieben

Die Ahlener blieben aber ein bissiger Kontrahent, ließen praktisch keine Chance der Hausherren zu. Mit einer Ausnahme: In der 29. Minute kam Vincent Stenzel zum Schuss, den RWA-Keeper Rafael Hester auf Kosten einer Ecke klärte. Diese brachte Bastian Müller in den Strafraum, wo Nils Winter die Kugel per Kopf unter die Latte und von dort aus ins Tor knallte – 0:1 (29.) aus Ahlener Sicht.

Nach Wiederanpfiff waren es zunächst erneut die Gäste, die Gefahr hätten heraufbeschwören können. Doch ein Zuspiel Paolo Maiellas (50.) in den Sechzehner fand dort keinen Abnehmer. Auf der Gegenseite wurde es brenzliger. Doch sowohl ein Schuss von Maik Odenthal (52.) als auch ein Kopfball von Sven Kreyer (54.) verfehlten binnen kurzer Zeit knapp ihr Ziel.

Schmitz gelingt Ausgleich

Nach einer guten Stunde reagierte RWA-Coach Zimmermann, brachte für Nebi und Maiella nun Phillip Aboagye und Saison-Debütant Enes Güney – und damit wieder zwei Spiele der Sorte klein, schnell und wendig. Kurz darauf kam auch noch Timon Schmitz für Aykut Soyak. Beide Teams beackerten sich weiter. In der 72. Minute dann die bis dato dickste Chance für die Gäste, als Jan Holldack per Distanzschuss die Latte zum Zittern brachte. Kurz darauf war der Ausgleich fällig. Eine Flanke von Bennet Eickhoff drückte Timon Schmitz zum 1:1 (76.) ins Netz. „Keinen Deut nachlassen jetzt“, brüllte Andreas Zimmermann über den Platz.

Seine Elf dachte auch nicht daran, kam bereits in der 78. Minute zur nächsten Möglichkeit, indem Mike Pihl RWO-Schlussmann Robin Benz per Schuss von der Strafraumgrenze zu einer Flugeinlage zwang.