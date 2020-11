Ahlen -

Von Henning Tillmann

Fünf, vielleicht sechs Minuten haben gefehlt für den ersten Ahlener Dreier in der Ära Zimmermann. Ein dickes Ausrufezeichen unter ihrem neuen Trainer haben die Rot-Weißen aber am Mittwoch gesetzt. 1:1 trennten sich die Hausherren von der U23 des FC Schalke 04. Der Ausgleich war erst in der 88. Minute gefallen.