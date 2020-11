Kreis Warendorf -

Von Ulrich Schaper

Steil bergauf geht es in der Karriere von Ann-Catrin Bierlein. Die Warendorferin hat als talentierte Vielseitigkeitsreiterin Begehrlichkeiten geweckt. Die 19-Jährige reiht Erfolg an Erfolg. Dabei sind zwei Mitstreiter immer an ihrer Seite.