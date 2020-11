Seit 27 Tagen gibt es die Kreisläuferchallenge. Gut ein Viertel ist damit rum. Aktuell führt Andrea Schröder mit 484,68 Kilometern – und das, obwohl sie in der Kalenderwoche 44 gleich zum Start pausiert hat. Danach feuerte sie aber beeindruckende 161,73 km (KW 45) in einer Woche heraus. Der Führenden direkt auf den Fersen ist Stefan Baierl (Dolberg) mit 484,40 km. Seine bislang stärkste Woche war die KW 47 mit 148,20 km. Auf Rang drei liegt derzeit Markus Scheller (442,58/Warendorf) vor Tanya Weiner (389,30/Ahlen), Peter Leonard (387,65/unbekannt) und Jörg Stenkamp (387,31/Warendorf). Die weiteren Plätze in den Top Ten nehmen Alexandra Werning (375,19/Drensteinfurt), Andreas Scharfenberg (366,06/Beckum), Tanja Meimann (361,62/Sassenberg) und Petra Hauschild-Tatje (360,70/unbekannt) ein. Unmittelbar vor dieser Schwelle steht der Vorhelmer Dauer(b)renner André Kaldewei, der seit März einen Laufstreak absolviert und derzeit auf 360,21 km kommt. Insgesamt nehmen 178 Athleten aus 13 Orten im Kreis an der Challenge teil. Sie geht noch bis zum 8. Februar.