Offensiv zu harmlos: RW Ahlen unterliegt SV Rödinghausen

Rot-Weiß Ahlen bleibt weiter sieglos. Nach zwei Unentschieden gegen RW Oberhausen und die U23 von Schalke 04 gab es beim SV Rödinghausen eine 0:2-Niederlage.

Trotz einer über weite Strecken passablen Leistung reichte es für den Tabellenletzten nicht für Zählbares. Unterm Strich ging die Niederlage auch in Ordnung, weil sich die Ahlener gerade mal eine einzige echte Torchance erarbeiteten.

Nur eine Chance in 90 Minuten

Schon in der ersten Hälfte hatte Rödinghausen deutlich mehr Ballbesitz. RWA aber stand gut gestaffelt und sortiert und gestattete den Gastgeber nur wenige Möglichkeiten. Die erste gab es nach zehn Minuten, als Ba-Muaka Simakala sich gegen Mohamed El Bouazzati durchsetzte, aber vor dem Tor verzog. In der 36. Minute wiederum war es Torwart Rafael Hester , der mit einer Glanztat einen Schlenzer von Christian Derflinger noch an den Innenpfosten lenkte. Kurz zuvor hatte Trainer Andreas Zimmermann seinen Flügelflitzer Arda Nebi wegen einer mutmaßlichen Zerrung frühzeitig vom Platz nehmen müssen. Für ihn kam Paolo Maiella.

Fußball-Regionalliga West: SV Rödinghausen – RW Ahlen 1/26 SV Rödinghausen - RW Ahlen 2020/2021 Regionalliga West 28.11.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

Unmittelbar vor der Pause hatte der SVR nochmals eine Doppelchance. Zunächst setzte Jannik Mause nach Flanke von Angelo Langer die Kugel per Kopf über den Kasten (45.). Direkt im Anschluss war es erneut RWA-Keeper Rafael Hester, der gemeinsam mit Koray Kacinoglu in höchster Not vor dem völlig frei vor ihnen auftauchenden Patrick Kurzen klärte.

Nach dem Wechsel kehrten die Ahlener mit neuem Mut zurück auf den Platz und erspielten sich gleich die erste Chance. Nach Querpass von Yasin Altun schoss Sebastian Mai (47.) allerdings knapp am Ziel vorbei. Das Manko: Es blieb die einzige nennenswerte Möglichkeit der Gäste.

Ampelkarte für Kapitän Kahlert

Die waren ab der 57. Minute auch noch in Unterzahl, weil der bereits verwarnte Sven Kahlert nach einem Freistoß und einem Handspiel im Strafraum Gelb-Rot sah. Das sorgte für Frust bei den Gästen. Zudem zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt. Den anschließenden Strafstoß jedoch vergab Christian Derflinger, der beim Schießen ausrutschte. Weil der mit Abstand beste Ahlener Rafael Hester auch in der 66. Minute gegen Angelo Langer zur Stelle war, hielt er die Gäste weiterhin auf Kurs.

Doch wie so häufig in den vergangenen Wochen reduzierte sich der Lohn für das eigene Bemühen mit zunehmender Spieldauer. In der 76. Minute schalteten die Hausherren nach einer Balleroberung schnell um und Christian Derflinger markierte die 1:0-Führung. Rödinghausen brauchte lediglich acht weitere Zeigerumdrehungen, um das Match endgültig in die gewünschten Bahnen zu lenken. Auf Zuspiel des eingewechselten Nico Buckmaier vollendete Angelo Langer zum 2:0 (84.).

Damit waren die Ahlener geschlagen. Als nächstes empfangen sie am kommenden Samstag, 5. Dezember, den SV Bergisch Gladbach im Wersestadion.