Daniel Schaffers Aufstiegstor vor hunderten mitgereisten Fans

Ästhetischere Tore? Gab es einige. Sogar ein ähnlich wichtiges, das einen Abstieg verhinderte, hatte Daniel Schaffer zuvor schon geschossen. Aber wenn er nach seinem emotional schönsten Treffer gefragt wird, dann gibt es nur eine Antwort: Der fiel am Sonntag, dem 14. Juni 2015, beim SuS Neuenkirchen.

Startrekord in der Oberliga

Der heute 32-Jährige, der gerade seinen Vertrag beim Oberligisten ASC Dortmund um ein Jahr verlängert hat, stand damals noch in Diensten von Rot-Weiß Ahlen , spielte mit den Wersestädtern ebenfalls in der Oberliga und hatte in der Saison eine emotionale Achterbahnfahrt sondergleichen erlebt. „Das war Wahnsinn mit den ganzen Aufs und Abs“, sagt er. Denn unter ihrem damaligen Trainer Marco Antwerpen legten die Ahlener zunächst einen Startrekord in der Oberliga West hin. Vor der Winterpause rieb sich die versammelte Konkurrenz die Augen und suchte den Spitzenreiter angesichts eines bis zu zweistelligen Punktevorsprungs mit dem Fernglas.

RW Ahlen drohte, den Aufstieg noch zu verspielen

Doch in der Rückrunde lief es bei Weitem nicht mehr so gut. Erst war der Vorsprung futsch, dann Platz eins und drei Spieltage vor Schluss stürzte RWA sogar hinter Westfalia Rhynern auf Platz drei ab. Der Aufstieg schien dahin. Vor dem entscheidenden Spiel auswärts in Neuenkirchen war die Mannschaft zwar wieder Zweiter, musste Rhynern im Fernduell aber schlagen. Hunderte Ahlener waren mitgereist, der Druck enorm. „Wir waren vor dem Spiel – Verzeihung – scheiße nervös. Ich hatte das Gefühl, ich muss kotzen“, erinnert sich Schaffer.

Eine gefühlte Ewigkeit ist der Ball unterwegs

Die Partie war zudem lange offen – bis zur 73. Minute. Da bekam Schaffer den Ball und brachte ihn aus 18 Metern Entfernung per Drehschuss aufs Tor – nicht hart aber platziert. „Gefühlt war der Ball 30 Sekunden unterwegs, traf dann den Innenpfosten und wohl auch noch den Rücken des Torwarts“, beschreibt Schaffer den Zeitlupenmoment zum 1:0. Kurz darauf brachte er noch eine Flanke vors Tor, die ein Gegenspieler unglücklich zum 2:0 für Ahlen reingrätschte. „Damit war die Messe gelesen“, erinnert sich der Mittelfeldspieler, „zumal Rhynern in Lippstadt hinten lag. Die restlichen zehn Minuten waren dann einfach zum Genießen.“