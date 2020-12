Nur die Rückrunde und ohne Absteiger – so plant der WBV die Saison

Kreis Warendorf -

Von Ralf Aumüller

Es wird ab Anfang März nur die Rückrunde gespielt – ohne Absteiger, aber mit Aufsteiger: So plant der WBV in allen Ligen die Saison in der Pandemie. Marc Schwanemeier lobt die Beschlüsse. Der Trainer des Zweitregionalligisten SG Telgte-Wolbeck findet die Entscheidungen „vernünftig“.