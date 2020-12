Ahlen -

Von Henning Tillmann

Fußball paradox: Während der verschärfte Lockdown beginnt, muss Rot-Weiß Ahlen in der Englischen Woche Vollgas geben. Zwei Heimspiele stehen vor Weihnachten noch an. Am Mittwoch kommt mit Fortuna Köln eine Spitzenmannschaft der Regionalliga. „Alles Vollprofis“, urteilt RWA-Coach Andreas Zimmermann über den Gegner und setzt vermutlich trotzdem auf das, was seine Mannschaft zuletzt auszeichnete.