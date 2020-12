Was der Unterschied zwischen einem Spitzenteam und einem Kellerkind ist? Die eine Mannschaft macht selbst aus wenig viel, die andere aus viel wenig oder nichts. 0:3 (0:1) hieß der Endstand am Mittwochabend zwischen Schlusslicht Rot-Weiß Ahlen und den Gästen von Fortuna Köln. Das klingt nach einer klaren Sache. Und das war es am Ende auch.