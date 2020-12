Ostbevern -

Von Karl-Heinz Kock

Seit 1975 lebt Ismail Ugur in Deutschland. Sechs Jahre musste der in der Türkei geborene Fußballer wegen einer Verletzung pausieren - nun ist er der dienstälteste Fußballer in den Reihen des BSV Ostbevern. Er will weiterspielen – solange die Knochen halten.