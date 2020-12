Nach zehn Jahren endet Mitte kommenden Jahres eine Ära bei der Ahlener SG . Die Drittliga-Handballer trennen sich von ihrem langjährigen Cheftrainer Sascha Bertow . „Wir haben Sascha in Ahlen viel zu verdanken, aber nach einem Jahrzehnt wird es Zeit für frischen Wind. Mit diesem Schritt wollen wir ein neues Kapitel aufschlagen“, sagte Geschäftsführer Andreas Bartscher .

Sascha Bertow hat seine Mannschaft Dienstagabend, vor dem letzten Training des Jahres, über diesen Schritt informiert. „Nach all den Jahren und dem großartigen Erfolg des Aufstiegs von der Oberliga in die 3. Liga, haben wir diesen Schritt mit Sascha besprochen – zehn Jahre beendet man nicht einfach so. Wir können uns auch vorstellen, mit Sascha weiterhin in anderen Bereichen zusammenarbeiten. Dieses Angebot haben wir ihm gemacht“, so Andreas Bartscher.

Sascha Bertow kam 2011 als Trainer zurück zur Ahlener SG, nachdem er zwei Jahre Station beim TV Emsdetten machte und zuvor vier Jahre als Zweitligaspieler mit der Ahlener SG auf Torejagd ging. Gerade in seiner Anfangszeit brachte er sich bei der ASG auch als Jugendtrainer und -koordinator ein. Sein Einsatz ging weit über das Training hinaus. Für die Neubesetzung der Cheftrainer-Position führt die Ahlener SG zurzeit verschiedene Gespräche. Im Laufe des Januars soll hier Klarheit herrschen.