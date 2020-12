Am Ende knallt die Peitsche: RW Ahlen feiert Kantersieg gegen VfB Homberg

Das Beste haben sie sich in diesem Fall wirklich bis zum Schluss aufgehoben. Im letzten Spiel des Jahres hat Rot-Weiß Ahlen den VfB Homberg nicht bloß besiegt, sondern vernichtend geschlagen – und dabei das eigene Selbstvertrauen gewaltig aufpoliert. Mit 5:1 schickte das bisherige Schlusslicht den Abstiegskonkurrenten auf die Bretter. Am Ende knallt nun mal die Peitsche und sie knallte laut.

Standards führen zum Erfolg

Die Ahlener legten gleich engagiert los. Es war ihnen deutlich anzumerken, dass sie so kurz vor dem Jahresende noch gierig auf ein weiteres Erfolgserlebnis waren. Zwar jubelten nach zehn Minuten zunächst die Gäste nach einem Kopfball von Pierre Nowitzki. Doch weil der dabei im Abseits stand, fand der Treffer keine Anerkennung.

Fußball-Regionalliga West: RW Ahlen – VfB Homberg 5:1 1/63 RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

RW Ahlen - VfB Homberg 5:1 2020/2021 Regionalliga West 19.12.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

Die Gastgeber antworteten überzeugend. Nach einem Eckball von Aykut Soyak wuchtete Kevin Kahlert die Kugel per Kopf zum 1:0 (12.) ins Netz. Zehn Minuten später nahezu exakt dasselbe Muster. Diesmal schlug Soyak einen Freistoß aus dem Halbfeld in den Strafraum, wo Kahlert erneut mit der Rübe zur Stelle war – 2:0 (22.). Eine starke Einstellung, zwei erfolgreiche Standards und der spürbare Wille, jetzt nicht nachzulassen, ließen die Ahlener auch ihre schwächste Phase des Spiels unbeschadet überstehen. Ihre offensive Wucht konnte die durchaus vorhandenen Lücken in der Defensive nicht gänzlich kaschieren. Auch dem wiedergenesenen Bernd Schipmann, dem Trainer Andreas Zimmermann im Tor überraschend den Vorzug vor Rafael Hester gab, ging die letzte Souveränität ab.

Dreifach erfolgreiche Co-Produktion

Es war auch der RWA-Schlussmann, der sein Team nach 27 Minuten in große Not brachte, als er Ahmad Jafari den Ball mit einem verunglückten Schuss unfreiwillig auflegte. Jafari aber traf nur den Pfosten und bei dessen Nachschuss wiederum stand Schipmann goldrichtig. „Wir lassen wieder nach. Hört auf mit dem Mist“, ermahnte Koray Kacinoglu daraufhin seine Mitspieler.

Zum Glück konnte (nicht nur) er sich ein weiteres Mal auf die an diesem Tag bereits bewährte Co-Produktion Soyak und Kahlert verlassen. 38. Minute: Wieder Eckball von Soyak, wieder macht es Kahlert mit Köpfchen – 3:0. „Wenn die Bälle so gut kommen, wie die von Aykut, dann ist es einfach, mit meiner Größe die Dinger reinzumachen“, gab 1,91-Meter-Abwehrrecke Kahlert zu Protokoll.

Mit einem 3:0 und dem ebenso beruhigenden wie bislang unbekannten Gefühl hochverdient in Führung zu liegen, ging es für die Rot-Weißen in die Halbzeit.

Kontrollierte Offensive nach der Pause

Nach dem Wechsel gingen es die Ahlener nicht mehr ganz so wild an. Kontrollierte Offensive war das Credo. Den Gästen war jeglicher Mut genommen. Die Hausherren agierten souverän und leisteten sich keine Nachlässigkeit. Auf Zuspiel von Sebastian Mai markierte Koray Kacinoglu in der 71. Minute das 4:0. „Endlich auch mal ein herausgespieltes Tor“, freute sich Trainer Zimmermann. Spätestens jetzt verboten sich ernsthafte Zweifel am Ausgang der Begegnung. Und mit dem 5:0 durch Paolo Maiella (81.) war endgültig alles klar.

Nur auf das 1:5 (90.) durch Nicolas Hirschberger hätten die Ahlener angesichts nun mangelnder allerletzter Konsequenz gut und gerne verzichten können. Doch das war kein Wermut im Freudenbecher.

„Ich wusste, dass es in den Jungs drinsteckt. Heute ist es endlich mal rausgekommen. Es war wichtig, dass das, was ich immer predige, auch mal eintrifft. Jetzt haben wir die Laterne abgegeben und das war unser Ziel“, sagte Trainer Andreas Zimmermann erleichtert.

Anfang kommender Woche dürfte sich entscheiden, ob er bis zum Saisonende Trainer bleibt. Präsident Dirk Neuhaus und Aufsichtsratchef Heinz-Jürgen Gosda sahen den Kantersieg mit eigenen Augen und dürften genug Eindrücke gesammelt haben, um eine solide Entscheidung treffen zu können.