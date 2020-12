„Das macht natürlich Lust auf mehr und wir werden sehen, was die neue Saison bringt und inwieweit Training und Wettkämpfe möglich sein werden. Ziel für die Saison 2021 ist auf jeden Fall die Teilnahme und eine gute Platzierung bei den Deutschen Meisterschaften“, sagt Trainer Mark Wiese. Darüber hinaus liebäugelt sein Sohn auch noch mit der Teilnahme an der U18-Europameisterschaft in Rieti (Italien).