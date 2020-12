Nicht nur in Amerika, Afrika, Asien, Ozeanien und Europa, sondern auch in der Arktis und in der Antarktis hat er seine Sportschuhe geschnürt. Insgesamt startete der begeisterte Sportler bei 102 Marathon- und 32 Ultraläufen. Dabei legte er mehr als 6000 Kilometer zurück, wobei die zahlreichen Trainingskilometer zur Vorbereitung nicht einmal mitgerechnet sind.