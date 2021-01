Manchmal ist der Gegner so winzig klein, dass man ihn nicht zu packen kriegt. So wie an diesem Donnerstagabend Ende November. Joachim Krug sitzt in Jeans auf der Geschäftsstelle von Rot-Weiß Ahlen und fummelt an seinem schwarzen Pullover herum. Immer wieder zupft er an seinem Oberteil, so, als wolle er einen lästigen Flusen entfernen. Aber es klappt nicht.