Eine echte Winterpause sieht anders aus. In gut eineinhalb Wochen geht es für Rot-Weiß Ahlen in der Fußball-Regionalliga bereits mit dem Heimspiel gegen den Wuppertaler SV weiter. Trainer Andreas Zimmermann hat nach seiner Vertragsverlängerung bis Juni 2022 keine Zeit verloren und arbeitet mit Hochdruck daran, der Mannschaft seine Vorstellungen zu vermitteln.

Darüber hinaus hat sich einiges am Kader getan. Stürmer Max Wilschrey hat den Club auf eigenen Wunsch verlassen. Kevin Kahlert dagegen hat seinen Kontrakt bis Juni 2022 verlängert. Obendrein hat RWA jüngst bis Saisonende Mittelfeldspieler Adrian Oeynhausen von der U21 des SC Paderborn ausgeliehen. Von 2013 bis 2017 durchlief der 18-Jährige mehrere Jahrgänge im Nachwuchsleistungszentrum der Ostwestfalen, ehe er für ein Jahr zu Borussia Dortmund wechselte. Zum Sommer 2018 kehrte Oeynhausen nach Paderborn zurück und unterschrieb dort im weiteren Verlauf einen Lizenzspielervertrag bis Juni 2022. „Adrian hat eine gute Entwicklung genommen, ist zu einem wichtigen Faktor unserer U21-Mannschaft geworden und trainiert regelmäßig mit dem Zweitliga-Team. Da der Spielbetrieb in der Oberliga aufgrund der Corona-Pandemie ruht, haben wir uns für die Ausleiheentschieden. In Ahlen kann er regelmäßige Einsatzzeiten in der Regionalliga bekommen“, erläutert Paderborns Geschäftsführer Sport, Fabian Wohlgemuth, die Ausleihe.