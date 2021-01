Nach 66 Tagen haben es bereits fünf Ausdauersportler ins (virtuelle) Ziel geschafft: Bei der Läuferchallenge im Kreis Warendorf haben Andrea Schröder (1385 Kilometer), Stefan Baierl (1361 Kilometer), Tanya Weiner (1113 Kilometer), Barbara Kehne (1056) und Markus Scheller (1051 Kilometer) die 1000-Kilometer-Marke geknackt. Knapp 50 weitere Läufer sind auf Kurs, es diesem Quintett gleichzutun – ihnen bleiben noch 34 Tage, bis das Event beendet ist.

Zurückgelegte Strecke wird individuell erfasst

Zur Erinnerung: Egal ob Spaziergänger, Wanderer, Laufanfänger oder ambitionierter Sportler – Ziel von Initiator Julian Tatje war es, sie alle in Bewegung zu bringen und innerhalb von 100 Tagen gemeinsam so viele Kilometer wie möglich zu sammeln. Die zurückgelegte Wegstrecke wird individuell erfasst und selbstständig in eine Online-Datenbank eingetragen. Diese wird fortwährend aktualisiert – man sieht sofort, an welcher Position man liegt und ob man auf dem Weg ist, einen der vorgegebenen Zielkorridore zu erreichen.

Andrea Schröder führt weiter das Klassement an

Andrea Schröder, die die Kreisläufer-Wertung immer noch anführt, hat in der Schlusswoche des alten Jahres noch einmal richtig Gas gegeben: Sage und schreibe 181,86 Kilometer legte sie in KW 53 zurück – Bestwert. Während an der Spitze die Top-Five einsam ihre Kreise drehen, hat sich in den Top-Ten in den vergangenen Wochen einiges getan. Den größten Sprung hat Margit Fercher gemacht: Sie hat sich um ganze vier Plätze auf Rang sieben verbessert (966 km).

Insgesamt 178 Läufer aus 13 Orten im Kreis Warendorf nehmen an der Challenge teil; in Summe haben diese bereits 87 331,13 Kilometer zurückgelegt.