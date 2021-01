Ahlen -

Von Henning Tillmann

Es ist eine besondere Situation: Andreas Zimmermann war mal Trainer in Wuppertal und ist es jetzt in Ahlen. Sein Vorgänger, Björn Mehnert, hat kurz nach seiner Demission beim WSV angeheuert. Nun treffen beide im Abstiegskampf der Regionalliga in einem wichtigen Duell aufeinander. Und während der eine im Winter Spieler ziehen ließ, hat der andere viele hinzubekommen.