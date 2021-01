Warendorf -

Ein Vierteljahrhundert hat der Verein darauf gewartet, am Samstag wird der Traum endlich wahr. Die Rollstuhlbasketballer des BBC Warendorf bestreiten dann ihr erstes Spiel der Vereinsgeschichte in der 1. Bundesliga. Ab 15 Uhr ist Hannover United in der Halle der Warendorfer Josefschule zu Gast.