Mit soliden Sprüngen über 6,62 Meter, 6,70 Meter und 6,78 Meter bewies er, dass die Pause ihn leistungstechnisch nicht zurückgeworfen hat und auch in der kommenden Saison – so sie denn stattfinden kann – mit ihm zu rechnen ist.

„Es hat Spaß gemacht, endlich wieder richtig springen zu können“, sagte Jan Wiese . Und auch sein Vater und Trainer Mark Wiese war zufrieden: „Jan hat in der letzten Zeit sehr gut im Bereich Kräftigung trainiert und ist, wie man sieht, in hervorragender Verfassung. Wir werden weiter arbeiten und sehen, was die Zukunft bringt.“

Insgesamt habe der Wettkampf in Frankfurt gezeigt, dass alle Athleten das Niveau der vergangenen Saison nahezu halten konnten und die Einschränkungen keinen großen Einfluss auf die Ergebnisse hatten. Zu dem von Eintracht Frankfurt ausgerichteten Wintercup waren nur Berufs- und Spitzensportler eingeladen, die von den Cheftrainern des Hessischen Leichtathletik-Verbands ausgesucht wurden. Mit seinen Leistungen gehört Jan Wiese im Nachwuchsbereich zu dieser nationalen Spitze.