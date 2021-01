Uwe Landau bleibt auch in der nächsten Saison Trainer der Verbandsliga-Handballerinnen der Ahlener SG . Darauf verständigten sich der 61-Jährige und Abteilungsleiterin Sabrina Kowald am Donnerstag. „Wir müssten ja einen Nagel im Kopf haben, wenn wir nicht mit ihm weitermachen wollten“, sagte Kowald. Landau selbst freut sich über die Vertragsverlängerung: „Ich finde es toll, dass der Verein und die Mannschaft mich weiterhin als Trainer möchten. Meine Arbeit ist auch noch nicht getan. Wir stecken mit den Mädels noch mitten in der Entwicklung.“ Obendrein bleibt André Deppe Torwart- und Werner Salewsky Athletiktrainer.