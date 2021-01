Sassenberg -

Daniel Haßmann hört nach dieser Saison in Sassenberg auf. Neuer Trainer der VfL-Handballerinnen wird dann Maik Hahn. Der 52-Jährige aus Brockhagen hat bereits acht Jahre lang Erfahrungen im Frauenhandball gesammelt. In seiner aktiven Karriere hat er mal in der 2. Bundesliga gespielt.