Bork fehlt der Glaube an eine Saison-Fortsetzung

Sollte es die Infektionslage zulassen, könnten die Vereine früher wieder das Training aufnehmen, um dann eventuell ab April wieder um Punkte zu spielen. Zudem einigte sich die Runde darauf, dass bis 30. Juni keine Turniere durchgeführt werden. Dadurch möchte der Verband den im Falle einer Saison-Fortsetzung wahrscheinlich ohnehin prall gefüllten Terminkalender nicht zusätzlich strapazieren.

Probleme bei mehrfach belegten Sportstätten

Denn Ziel des Verbands sei es nach wie vor, wenigstens 50 Prozent aller Partien zu absolvieren, damit die Saison gewertet werden kann. Gelingt das bis Ende Juni nicht, würde die Spielzeit abgebrochen und annulliert. Sascha Bork , Staffelleiter der Kreisligen A und B Beckum, fehlt nach eigenem Bekunden „der Glaube daran, dass wir die Saison im April fortsetzen“. Probleme sieht er schon allein beim Trainingsbetrieb. Denn oftmals müssten sich gleich mehrere Vereine eine Platzanlage teilen, so etwa in Oelde, Ennigerloh oder am Sportpark Nord in Ahlen. Große Menschenansammlungen aber möchte der Verband vermeiden.

Im Fußballkreis Münster hält man Belastung für zumutbar

Im benachbarten Fußballkreis Münster ist der dortige Kreisvorsitzende Norbert Krevert dagegen wesentlich zuversichtlicher. „Wir haben kleine und große Ligen. In allen Fällen haben wir das Ziel durchzukommen“, sagt Krevert. Die Belastung für die Spieler hat er durchaus im Sinn. Dennoch sagt er: „Sicher wird es ein strammes Programm, wenn es ab April wieder losgehen könnte. Aber es ist ein zumutbares.“ Er halte es für durchaus machbar, zumindest die eine Saisonhälfte bis Ende Juni zu absolvieren. Auf ein Datum für einen Re-Start möchte er sich ebenso wie sein Kollege Sascha Bork derweil nicht festlegen.