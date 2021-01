Das aber ohne einen der beiden Holländer in Diensten des BBC . Jost Morsinkhof hatte zuletzt nämlich Schulterprobleme und musste sich deswegen unter der Woche operieren lassen. „Das war abgesprochen. Dann ist er zur neuen Saison wieder topfit“, sagt Fedde , der weiß, „dass er dann für uns wichtiger ist, als jetzt mit halber Kraft spielen zu können.“

Natürlich ist der Aufsteiger aus Warendorf auch in seiner dritten Partie in der 1. Bundesliga nur der krasse Außenseiter. Allerdings scheint der Abstand auf die Hamburger nicht so groß zu sein wie in den ersten beiden Partien gegen Hannover und in Thüringen. Das Ziel ist demnach, sich spielerisch und taktisch zu verbessern. Die Erfahrung gegen Topclubs wird automatischt mit jeder Partie größer.

„Allerdings liegt uns die Spielweise der Hamburger eher nicht“, ist Fedde skeptisch, wenn es um ein gutes Ergebnis geht. Was dem Übungsleiter allerdings viel wichtiger ist: „Wir müssen uns weiter entwickeln.“ Dazu zählt er nicht nur das Spiel im hohen Norden, sondern auch die Wochen danach. Anfang Februar folgt ein freies Wochenende mit Training, dann ein Doppelspieltag gegen die Topteams Baskets Rahden und RSV Lahn Dill. Und danach kommt Mitaufsteiger Frankfurt nach Warendorf. „Da wollen wir dann voll auf der Höhe sein“, so Fedde.