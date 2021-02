Dass Frederik Neuhaus künftig Cheftrainer der Ahlener SG wird, steht bereits fest. Noch unklar ist, welches Personal ihm ab Sommer zur Verfügung stehen wird. Denn gleich ein Dutzend Verträge laufen aus.

Neuhaus hat angekündigt, dass „der Großteil der Mannschaft zusammenbleibt“. Klar ist, dass Mattes Rogowski nach dieser Saison seine Karriere beendet. Bleiben noch elf Spieler, deren Arbeitspapiere im Juni auslaufen. Dazu gehören neben den Torhütern Maurice Behrens und Sven Kroker auch David Denert, Jannis Fauteck, Felix Harbaum, Lukas Hinterding, Nico Horn, Philipp Lemke, Max Nowatzki, Niklas Seifert und David Wiencek .

Letzterer spielt in den Planungen des neuen Trainers eine wichtige Rolle. Wiencek soll der neue Fixstern im ASG-Spiel werden. Neu-Coach Neuhaus, der betont hat, mit einer gesunden Mischung aus jungen und erfahrenen Akteuren arbeiten zu wollen, soll bereits mit allen Spielern gesprochen haben. Nun ist es an ihm und den Geschäftsführern Andreas Bartscher und Klaus Jäger, in den nächsten Wochen das künftige Aufgebot zusammenzustellen.

Gesucht wird nach dem Karriereende Rogowskis in jedem Fall ein neuer Mittelmann. Noch einen Kontrakt bis 2022 besitzen derweil Kreisläufer Ferdi Hümmecke, die Rückraumspieler Dominik Spannekrebs und Tom Fleuth sowie Linksaußen Benedikt Bayer.