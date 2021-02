Eintracht Dolberg bindet Schwartz und Tittmann an sich

Dolberg -

Der SV Eintracht Dolberg wird auch in der neuen Saison mit seinen beiden wichtigsten Handball-Trainern zusammenarbeiten. Jüngst hat der Verein den Vertrag mit Marco Tittmann und Andreas Schwartz verlängert. Letzterer weiß, was er an seiner Mannschaft hat.