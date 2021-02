Telgte -

Von Karl-Heinz Kock

Charlotte Blümel studiert seit vorigem Sommer mit einem Vollstipendium in Austin an der University of Texas und spielt bei den Texas Longhorns. Weder der streng geregelte Alltag noch ein Schienbeinbruch haben dafür gesorgt, dass die Telgterin den Wechsel in die USA bereut. Sie ist glücklich, sagt die 19-Jährige.