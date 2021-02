Zuversichtlich feierte Keanu Nagel am vergangenen Dienstag seinen 18. Geburtstag, jedoch sicherlich anders als geplant. Der nun volljährige Degenfechter aus Freckenhorst freut sich nicht nur auf die Tatsache, dass er jetzt auch ohne elterliche Begleitung – was auch Mutter Claudia deutlich entlastet – zum wöchentlichen Kadertraining nach Krefeld fahren darf, sondern auch darauf, dass der Deutsche Fechterbund seit 14 Tagen erste Turnierankündigungen bekannt gibt.

„Es wird sicherlich ein weiteres außergewöhnliches Jahr, in jeglicher Hinsicht“, glaubt der Abiturient. „Noch sind wir alle im Homeschooling und das Abitur steht vor der Tür“, äußert sich der lernstarke Marienschüler, der seinen bisherigen Zensurenschnitt von 1,3 gerne halten oder noch verbessern möchte. Auch, wenn eben nötig, von zu Hause aus.

Doch neben dem Schulabschluss in diesem Jahr will Nagel auch wichtige Ranglistenpunkte erfechten, um in seiner neuen Altersklasse U 20 ganz oben mitmischen zu können. Die Turniere wurden im vergangenen Jahr pandemiebedingt abgesagt.

Nun wird mit der „German Masters Serie B“ ein erster kleiner Start in Aussicht gestellt. Offiziell sind hier die Athleten der Nachwuchskader 1 und 2 sowie die erwachsenen Olympiakader- und Perspektivkader eingeladen. Die Einzelgefechte im Herren- und Damendegen sollen am 6. und 7. März stattfinden, beschränkt auf maximal 24 Teilnehmer pro Disziplin und Geschlecht. Im Vorfeld sollen Antigen-Schnelltests, Temperaturmessungen und während des Turniers die „Blasenbildung“ (nur Teilnehmer, keine Besucher und auch keine Trainer dürfen in die Halle) für Sicherheit sorgen. Der mögliche Austragungsort wurde noch nicht bekannt gegeben.

„Ich habe die wertvolle Turnierpause genutzt, um athletisch und technisch an Feinheiten zu arbeiten“, sagt Nagel hoffnungsvoll und mit verhaltener Vorfreude. DFB-Punkteturniere werden ab Mai in Aussicht gestellt. „Selbstverständlich vorbehaltlich der pandemischen Gesamtentwicklung“, beschreibt der Freckenhorster Kaderathlet und mehrfache Deutsche Jugendmeister die Planungen. Am 5. und 6. Juni 2021 sollen die nächsten Deutschen Meisterschaften stattfinden, der Austragungsort ist auch hier noch offen. Die diesjährigen Europameisterschaften wurden bereits komplett abgesagt.

„Dranbleiben und die Trainingschancen nutzen“, lautet die Devise des immer optimistisch denkenden Keanu Nagel. Und selbst wenn es mit den Turnieren nicht klappt, bleibt ihm nun mit 18 Lenzen und dem Führerschein noch ein bisschen mehr Unabhängigkeit als zuvor. Immerhin.