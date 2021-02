Wieder zu wenig: RW Ahlen nur mit Remis bei SF Lotte

Der Rasenplatz im Sportpark am Lotter Kreuz war nun wirklich nicht zu beneiden. „Den werden wir schön umgraben“, hatte RW Ahlens Trainer Andreas Zimmermann angekündigt. Und seine Elf ließ Taten folgen. Dazu Temperaturen um den Gefrierpunkt und einsetzender Schnee.

Mehr noch als die Grashalme litten in der ersten Hälfte womöglich die Gastgeber. Denn die sahen sich einem Ahlener Sturmlauf ausgesetzt. Allein, Aufwand und Ertrag passten einmal mehr nicht zueinander. Dass die Rot-Weißen mit einem mageren 1:1-Unentschieden abgespeist wurden, hatten sie sich aber in erster Linie selbst zuzuschreiben. Und so waren sie es am Ende, die am meisten zu leiden hatten.

Marzullo sorgt für Furore

Denn schon in den ersten 45 Minuten hätten sie die Partie in die für sie richtige Richtung lenken können. Vor allem Gianluca Marzullo wirbelte in vorderster Front nicht nur die Schneeflocken auf, sondern auch die Lotter Defensive durcheinander. Auf Zuspiel von Arda Nebi bot sich ihm direkt nach Anpfiff die erste Chance (1.). Wann immer es gefährlich wurde, war Marzullo beteiligt, ob als Vorlagengeber für Ilias Anan (3.) oder als Vollstrecker nach neun Minuten, als Marzullo nach feiner Stafette über Arda Nebi und Jan Holldack letztlich am Pfosten scheiterte.

Umso überraschender war es, dass in der 22. Minute die Hausherren in Führung gingen. Die waren bis dato erst einmal vor dem Ahlener Kasten aufgetaucht, als Bernd Schipmann einen Versuch von Leon Demaj (8.) abwehrte. RWA-Trainer Andreas Zimmermann hatte sich bei der Besetzung seiner Viererkette überraschend für eine andere Rollenverteilung entschieden. Innenverteidiger Rene Lindner schmorte zu Beginn nur auf der Bank. Stattdessen bekleidete der etatmäßige Rechtsverteidiger Bennet Eickhoff den Bereich der inneren Sicherheit, wofür wiederum Sebastian Mai als Rechtsverteidiger auflief.

Mai als Rechtsverteidiger unglücklich

In ungewohnter Rolle war Mai ein ums andere Mal überfordert. Wenn es brenzlig wurde, dann meist über seine Abwehrseite. Und so war es auch Mai, der sich in der 22. Minute nur durch ein Foul zu helfen wusste. Den fälligen Elfmeter verwandelte Timo Brauer zur 1:0-Führung. Kurz darauf musste Bernd Schipmann ein weiteres Mal eingreifen, als er einen Schuss von Filip Lisnic parierte.

Dennoch waren es die Ahlener, die klar den Ton angaben. Die offensive Co-Produktion Ilias Anan und Gianluca Marzullo hätte bis zur Pause noch zweimal zum Erfolg führen können. Doch einmal klatschte ein Kopfball Marzullos per Bogenlampe an die Latte (31.) und beim zweiten Versuch schob der Italiener die Kugel allein vor dem Tor knapp vorbei (34.). In die Kabine ging es mit einem unnötigen 0:1-Rückstand. Zur Pause nahm Trainer Zimmermann gleich drei Wechsel vor, brachte nun Rene Lindner, Yasin Altun und Luca Steinfeldt für Sven Kahlert (Oberschenkelprobleme), Arda Nebi und Ilias Anan.

Zu wenig Ertrag

Die Ahlener waren auch im zweiten Abschnitt drückend überlegen und kämpften leidenschaftlich. Aber bei all ihren Bemühungen sprangen nun keine nennenswerten Möglichkeiten mehr heraus. Bis auf eine in der 63. Minute: Balleroberung durch Yasin Altun, Zuspiel auf den ebenfalls eingewechselten Enes Güney und der legte vor für Luca Steinfeldt. Der scheiterte mit seinem Schuss zunächst noch an SF-Torwart Jhonny Peitzmeier. Doch dessen zweiter Versuch per Hacke landete zum 1:1 (63.) im Tor.

Halleluja, wenigstens der Ausgleich. Angesichts eigener Dominanz und der prekären Tabellensituation war das Remis aber zu mickrig. Es bleibt dabei: RW Ahlen macht aus viel viel zu häufig viel zu wenig.