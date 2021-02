Spielen oder nicht? – SG Telgte-Wolbeck will noch abwarten

Anfang Mai ist bei den Basketballern eigentlich alles gelaufen, die meisten Entscheidungen einer Saison sind dann gefallen. In der Pandemie ist das anders: Der Westdeutsche Basketball-Verband ( WBV ) plant den Start der Spielzeit in den Seniorenligen – in einer stark verkürzten Version – nun am 3. Mai. Unterhalb der 1. Regionalliga ist bislang noch gar nicht gespielt worden.

Speziell für die 2. Regionalliga folgt am kommenden Donnerstag eine Online-Konferenz mit dem Verband und den Vereinen. Dann soll entschieden werden, ob für diese Klasse neben den Terminen auch die Entscheidungen zum Spielbetrieb exakt so gelten, wie sie das WBV-Präsidium nun für Ligen ab der Oberliga abwärts beschlossen hat.

Saisonauftakt gilt nur, wenn ab Mitte April die Hallen offen sind

Der Saisonauftakt Anfang Mai gilt nur, wenn die Clubs spätestens ab dem 12. April die Möglichkeit haben, in den Hallen zu trainieren. Geht das ab diesem Stichtag nicht, wird die Spielzeit 2020/21 endgültig abgesagt. Spätestens an dieser Deadline will der WBV „die aktuelle Lage prüfen“. Wer nicht antreten will, darf verzichten, ohne dadurch Nachteile zu haben, auch keine finanziellen. In jedem Fall sind – wenn die Politik es erlaubt – aber Freundschaftsspiele möglich. Absteiger gibt es nicht, das hatten die Verantwortlichen bereits bei der ursprünglichen Verschiebung des Saisonstarts in den März entschieden. Die Termine gelten auch für die Jugendwettbewerbe.

„Natürlich will jeder wieder Basketball spielen, aber niemand will ein Risiko eingehen“, sagt Marc Schwanemeier, der Coach des Zweitregionalligisten SG Telgte-Wolbeck Baskets. „Das ist alles sehr schwierig. Die Frage bleibt, ob ein Spielbetrieb überhaupt möglich ist. Die Zeit wird auf jeden Fall sehr knapp“, so Schwanemeier. „Zumal der eine oder andere Spieler sagen wird: Ich will nicht, ich bin mir unsicher. Und das ist ja auch verständlich.“

SG Telgte-Wolbeck noch unentschlossen

Ob die Teams aus Telgte und Wolbeck antreten würden, wenn sie dürften, sei noch offen. „Das jetzt schon zu entscheiden, ist zu früh. Abwarten, wie sich die Lage entwickelt. Bis zum Start wären es ja noch drei Monate. Wir haben keinen Druck“, betont Schwanemeier. Mit dieser Haltung sind die Baskets wohl nicht allein, viele Vereine dürften es ähnlich sehen.

Ein Aufstieg soll weiterhin möglich sein. Wenn es am 3. Mai losgeht, so die Pläne des WBV-Präsidiums, werden die jetzigen Ligen jeweils in zwei Teilgruppen gegliedert. Dort soll zunächst eine Vorrunde gespielt werden. Dann geht es in einer zweigeteilten Hauptrunde um den Aufstieg und die Platzierungen. Bis Ende Juni soll der Spielbetrieb beendet sein.