„Ich freue mich darauf, dass es mit dem ASV weitergeht. Ich habe hier längst beruflich und privat meine Heimat gefunden“, bestätigte der Recklinghäuser. Als er im Sommer 2012 nach Hamm kam, war der Linksaußen gerade einmal 19 Jahre alt und sammelte erstmals Zweitliga-Erfahrung.

Nachdem ihn zwischenzeitlich eine Knieverletzung etwas zurückwarf, kämpfte er sich wieder heran. Insbesondere seine Abwehrstärke machte den schnellen Außen besonders wertvoll. Sein Partner auf der Position ist derzeit der junge Spanier Alex Rubino-Fernandez.

Huesmann ist mit seinen 27 Jahren im besten Handballalter und hat noch einiges vor. „Wir befinden uns als Mannschaft mitten in der Entwicklung. Und die ist längst noch nicht abgeschlossen. Allerdings sind das auch sehr besondere Zeiten, in denen sportliche Ziele doch etwas in den Hintergrund treten. Jetzt heißt es gesund bleiben und möglichst gut durch die Saison kommen“, so Huesmann.

„Fabian ist für uns auf dem Feld eine sehr verlässliche Säule im Angriffsspiel und auch in der Abwehr. Aber auch abseits des Feldes ist er wegen seiner Persönlichkeit und seinem Standing innerhalb der Mannschaft und im Verein sehr wichtig für uns. Umso mehr freut es mich, dass Fabian auch nach diesem Sommer weiter zum Aufgebot zählt“, begrüßte auch Trainer Michael Lerscht die vorzeitige Vertragsverlängerung.