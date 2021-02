Das für Samstag um 14 Uhr angesetzte Heimspiel von RW Ahlen gegen RW Essen fällt aus. Aufgrund der derzeitigen Wetterlage sind das Wersestadion und auch der Kunstrasen nebenan für den Spielbetrieb von der Stadt Ahlen gesperrt worden. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Auch an reguläres Training war nicht zu denken. Dafür zieht es Trainer Andreas Zimmermann mit seinen Jungs am Donnerstagabend für eine Einheit in die Soccerhalle an der Zeche, nachdem die Stadt dafür ihre Genehmigung erteilt hat.