Mit ihren erst 24 Jahren hat Wiebke Silge schon einiges erlebt. 56 Länderspiele hat sie für die deutsche A-Nationalmannschaft bestritten und dabei an einer Welt- und an einer Europameisterschaft teilgenommen. Nach Bundesliga-Stationen beim USC Münster und dem SC Potsdam verließ die junge Ostbevernerin 2017 die große Volleyball-Bühne und wechselte zurück zu ihrem Heimatverein BSV, mit dem sie in die 2. Liga aufstieg. Seit Sommer 2020 trägt sie das Trikot des Schweizer Erstligisten VC Kanti Schaffhausen, mit dem sie derzeit in den Playoffs um den Meistertitel spielt. Noch mehr Potenzial vorhanden Die Normalrunde schlossen die Eidgenossinnen mit elf Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Sm’Aesch-Pfeffingen (bei Basel) auf dem dritten Platz ab. „Es war ein ständiges Auf und Ab“, blickt die 1,90 Meter große Mittelblockerin zurück.