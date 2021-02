Deshalb haben die Verantwortlichen die Aktion „#nurgemeinsam für die Region“ ins Leben gerufen. „Da wir finanziell nicht in der Lage sind, zu unterstützen, möchten wir unsere Hilfe über die sozialen Medien anbieten“, erklärt Stephan Tantow , Leiter Sponsoring und Marketing bei RW Ahlen .

„Wir haben in den sozialen Medien eine gute Reichweite, mit der wir mehr Aufmerksamkeit für Unternehmen, Restaurants, aber auch Pflegeheime oder Krankenhäuser erzielen können. Diese Plattform stellen wir Interessierten kostenlos zur Verfügung. Denn in dieser Zeit müssen wir alle zusammenhalten“, so Tantow weiter. Auf Facebook hat RWA mehr als 7000 Follower, auf Instagram knapp 2500.

Wie funktioniert das Ganze? Jeder Interessierte kann einen vorgefertigten Text sowie ein Anzeigebild an stephan.tantow@rwahlen.de schicken. Die Beiträge sollen dann nach und nach auf den Social-Media-Seiten des Vereins gepostet werden, teilen die Rot-Weißen mit.