Zähe Kost: Remis zwischen SC Wiedenbrück und RW Ahlen

Rot-Weiß Ahlen tappt weiter auf der Stelle. Beim SC Wiedenbrück kam der abstiegsgefährdete Regionalligist nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus.

Bei RW Ahlen tauchte überraschend ein neuer Name in der Startelf auf. Daniel Francis, frisch aus der U18 des englischen Clubs Bradford City verpflichtet, erhielt von Trainer Andreas Zimmermann direkt das Mandat für die linke Mittelfeldseite. Bei der Besetzung der Viererkette überraschte Zimmermann außerdem mit Enes Güney als Rechtsverteidiger, während Bennet Eickhoff als Innenverteidiger neben Romario Wiesweg fungierte.

Zwei Riesenchancen zu Beginn

RW Ahlen legte furios los, hatte gleich in den ersten drei Minuten zwei Riesenchancen. Zunächst erwischte Gianluca Marzullo mit einem Schuss von der Strafraumkante die Latte (2.). Direkt im Anschluss setzte Luca Steinfeldt einen Kopfball knapp neben das Gehäuse. Das war es dann aber auch an gefährlichen Offensivaktionen der Gäste.

Die arbeiteten zwar bis zur Pause viel, konnten aber keine nennenswerte Aktionen mehr kreieren. Die Gastgeber wiederum standen – von den beiden Überraschungsmomenten gleich zu Beginn – stabil, ließen wenig zu. Offensiv traten aber auch sie nur zweimal in Erscheinung. In der 8. Minute setzte Phil Beckhoff einen Drehschuss neben das Tor. In der 20. Minute setzte Fabian Brosowski den Ball nach Flanke von Leon Tia über den Kasten.

0:0 zur Halbzeit.

Kein Durchbruch

Nach Wiederanpfiff neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Die Hausherren hatten eine weitere Gelegenheit in der 57. Minute durch Phil Beckhoff, der Enes Güney abgeschüttelt hatte, dann aber aus spitzem Winkel an Bernd Schipmann scheiterte. Nach einer Stunde wechselte RWA-Coach Zimmermann gleich dreifach, tauschte bis auf Gianluca Marzullo die komplette Offensivreihe aus. Für Daniel Francis, Luca Steinfeldt und Mike Pihl brachte er Paolo Maiella, Phillip Aboagye und Arda Nebi. Auf der Gegenseite wechselte SCW-Trainer Daniel Brinkmann den Ex-Ahlener Aykut Soyak ein.

Doch es passierte weiter wenig. Beide Mannschaften waren durchaus engagiert. Doch keiner von beiden gelang der Durchbruch, weil entweder eigene Fehler oder der Gegner die Bemühungen durchkreuzten. Zwei Minuten vor Schluss aber verpasste Paolo Maiella den Siegtreffer, als er kurzer Distanz über den Kasten schoss. Obendrein entschärfte Wiedenbrücks Keeper Marcel Hölscher direkt im Anschluss einen Schuss von Enes Güney. Zwei Chancen gleich zu Beginn, zwei am Ende. Dazwischen viel Kampf bei den Ahlenern.

Letztlich blieb es beim torlosen Unentschieden, das keinem der beiden Teams weiterhilft.