Kaum Fleisch am Knochen: Magerkost für RW Ahlen beim SC Wiedenbrück

Schauplatz des 0:0-Unentschiedens zwischen dem SC Wiedenbrück und RW Ahlen war nicht das Jahnstadion, die eigentliche Heimstätte des SCW, sondern die Tönnies-Arena.

Die bot eine ziemlich skurrile Kulisse für ein ziemlich durchschnittliches Spiel. Denn das 2012 eröffnete, moderne Stadion, das immerhin 4200 Zuschauern Platz bietet, steht auf dem Werksgelände der Tönnies-Fleischwerke. Im Hintergrund ist ein permanentes Wummern aus der Fabrik zu hören. Von der Tribüne aus erspäht das geschulte Auge das Büro des Fleischbarons Clemens Tönnies. Und direkt vorm Eingang können sich Fleischliebhaber beim Werksverkauf mit Schnitzeln und Koteletts eindecken.

FDH-Diät statt All-you-can-eat-Buffet

Kurzum und nochmals: Keine alltäglichen Gegebenheiten für ein Kellerduell in der Fußball-Regionalliga. Gleichwohl hätten sie möglicherweise den passenden Rahmen für RWA geboten, endlich mal mehr Fleisch an den Knochen, also Punkte aufs Konto, zu bekommen. Doch daraus wurde nichts, weil das alte Leid auch weiterhin galt. RWA erspielte sich Torchancen, vergab sie aber. Also wieder nur FDH-Diät statt All-you-can-eat-Buffet.

Fußball-Regionalliga West: SC Wiedenbrück – RW Ahlen 1/39 SC Wiedenbrück - RW Ahlen 2020/2021 Regionalliga West 20.01.2021 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

Gleich zu Beginn aber gab es – um im Bild zu bleiben – Frischfleisch zu bestaunen. Denn RW Ahlen zauberte den erst 18 Jahre alten Daniel Francis aus dem Hut. Seit Januar trainiert der Engländer bei RWA mit. Nun hat der Verein ihn aus der U18 von Bradford City verpflichtet und dessen Spielberechtigung lag vor, so dass ihn Trainer Andreas Zimmermann gleich mal in die Startelf beorderte und dort auf die linke Mittelfeldseite.

Francis zeigte sich engagiert, wird aber wohl noch etwas Zeit brauchen, um der Mannschaft entscheidend weiterhelfen zu können. Gegen den bulligen SCW-Verteidiger Leon Tia jedenfalls hatte der schmächtige Francis einen schweren Stand.

Keine Salamitaktik

Das freilich galt für beide Mannschaften, die auf jegliche Salamitaktik verzichteten und fleißig arbeiteten. Sowohl Wiedenbrück als auch Ahlen standen defensiv von wenigen Ausnahmen abgesehen stabil, ließen kaum Chancen zu. Das 90-minütige Geschehen lässt sich daher wie folgt verkürzen: Ganz zu Beginn und kurz vor dem Ende riesige Chancen für RWA, dazwischen ein paar Möglichkeiten für den SCW.

Tore? Fehlanzeige.

Die Partie war keine zwei Minuten alt, als Gianluca Marzullo die Latte erwischte. Und gerade mal eine Minute später segelte ein Kopfball von Luca Steinfeldt (3.) hauchdünn am Tor vorbei. In der Folge war das Geschehen weitgehend ausgeglichen. Keinem Team gelang es, Hackfleisch aus der Defensivreihe des Gegners zu machen. Auch die Versuche der Hausherren, die Ahlener durch den Fleischwolf zu drehen, waren nicht von Erfolg gekrönt.

Erfolglose Schnitzeljagd

Phil Beckhoff (8./57.), Fabian Brosowski (20.) und der erst vor wenigen Wochen von der Werse verpflichtete Aykut Soyak (71.) zielten nicht präzise genug. Zwei Minuten vor Schluss verpasste Paolo Maiella den Siegtreffer für die Gäste, als er aus kurzer Distanz über den Kasten schoss. Obendrein entschärfte Wiedenbrücks Keeper Marcel Hölscher direkt im Anschluss einen Schuss von Enes Güney. „Wir machen das Ding einfach nicht rein. Im Training funktioniert das, aber im Spiel klappt es einfach nicht. Oft fehlen uns die berühmten Zentimeter“, resümierte Andreas Zimmermann die erfolglose Schnitzeljagd. RW Ahlens Trainer hielt aber auch das Positive fest: „Wir haben zu Null gespielt.“ Immerhin etwas. Wurscht ist das nicht – sondern hilfreich im Kampf um den Klassenerhalt. Das Resümee: Malocht wie die Ochsen. Kein Tor kassiert – Schwein gehabt. Keins geschossen – es fehlt noch etwas mehr Biss.