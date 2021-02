Der 20. Februar 2021 wird noch in vielen Jahren in der Historie des BBC Münsterland nachzuschlagen sein. Und zwar als der Tag, an dem die Warendorfer Rollstuhlbasketballer nach 25 Jahren ihren ersten Sieg der Vereinsgeschichte in der 1. Bundesliga feierten.

Der fiel beim 74:57 (38:36) gegen die Skywheelers Frankfurt auch noch recht deutlich aus. „So einen Sieg zu erleben, ist schon richtig schön und tut allen gut“, sagte Trainer Marcel Fedde . Der sah eine starke Warendorfer Leistung, wähnte seine Mannschaft aber noch lange nicht am Limit. „Das geht noch besser.“

Erster Sieg kann leider nicht gebührend gefeiert werden

Für die erste Saison, in der man sich in Deutschlands Eliteliga vor allem an das Niveau gewöhnen will, war die Leistung der Gastgeber aller Ehren wert. „Das war wirklich gut. Leider in einer Halle ohne Zuschauer und ohne einen Zug durch die Warendorfer Kneipen, den wir ohne Corona sicher gemacht hätten“, bedauerte Fedde. Eine Siegesparty, wie es dieser Erfolg sicher verdient gehabt hätte, ist derzeit nicht drin. „Aber wir werden das irgendwann nachholen“, versprach der Übungsleiter.

In der ersten Halbzeit war es ein Spiel auf Augenhöhe mit vielen Punkten auf beiden Seiten. Offensiv agierten die heimischen Korbjäger zielstrebig, fanden aber in der Verteidigung noch nicht die richtigen Mittel. So führte der BBC zur Pause nur knapp mit 38:36.

Bärenstarke Statistik: Mattijs Bellers traf zwölf von 14 Wurfversuchen und holte elf Rebounds. Foto: Penno

Im dritten Viertel macht der BBC Münsterland alles klar

Das dritte Viertel bezeichnete Fedde dann als „das Beste in dieser Saison.“ Man habe das gespielt, was man sich vorgenommen habe. Satte 27 Punkte erzielten die Emsstädter, steigerten sich zudem in der Defensive und ließen nur zehn Zähler der Frankfurter zu. „Wenn wir immer so spielen würden, hätten wir auch gegen ganz andere Mannschaften gute Chancen, zu gewinnen“, freute sich Fedde über nahezu perfekte zehn Minuten.

Vor dem Schlussabschnitt war beim 65:48 die Partie auch schon zugunsten der Münsterländer vorentschieden. Im letzten Viertel brannte nichts mehr an.

Ein Sonderlob verdiente sich Mattijs Bellers. Der Holländer versenkte zwölf seiner 14 Würfe im Korb und holte zudem elf Rebounds. Eine bärenstarke Statistik. Der an der Schulter verletzte Sören Müller biss zudem die Zähne aufeinander und war mit 29 Punkten Topwerfer.

BBC: Müller (29), Bellers (26), Knippelmeyer (9), Lammering (7), Schorp (3), Hennig, Wissmann, Gebauer, Hoffmann, Niehaus, Reinshagen.