Am 15. Februar hatte er es geschafft. Ein Jahr lang war André Kaldewei ununterbrochen für den guten Zweck gelaufen. An 363 von 366 Tagen hatte er jeden Tag mindestens dreieinhalb Kilometer absolviert, meist deutlich mehr. In der Woche sammelte er in der Regel 70 bis 100 Kilometer. Insgesamt legte er 4480 Kilometer zurück. Nach drei Pausentagen zu Beginn seines Running Streaks ist er aktuell seit 337 Tagen ohne einen Tag Pause unterwegs – und hat noch lange nicht genug, wie der 35-Jährige unserem Redakteur Cedric Gebhardt im Gespräch verraten hat. Herr Kaldewei, manche mögen denken: Wenn der Kerl seit einem Jahr ununterbrochen rennt, mag es beim Kaldewei ja sportlich rund laufen – im Oberstübchen kann das aber nicht der Fall sein. Können Sie diese Sichtweise nachvollziehen? Kaldewei: Ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Das ist schon eine sehr lange Zeit, die fürs Laufen draufgeht. Für zehn Kilometer brauche ich im Durchschnitt etwa 65 Minuten. Wenn man das hochrechnet, bin ich in dem einen Jahr rund 485 Stunden gelaufen. Haben Sie nach all der Zeit nicht langsam die Nase voll vom Laufen? Kaldewei: Nein, überhaupt nicht. Dafür bin ich schon viel zu weit gekommen. So lange mich meine Beine tragen, mache ich auch weiter. Ich hoffe nur, dass ich auch weiterhin von Corona, einer Quarantäne oder einem Krankenschein verschont bleibe. Mangelnde Lust oder keine Zeit gibt es als Ausreden bei mir nicht.